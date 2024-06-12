Медведев особенной открыткой поздравил сограждан с Днем России Медведев по случаю Дня России опубликовал анимированную карту РФ с Украиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил соотечественников с Днем России в своем Telegram-канале. Он опубликовал анимированную карту страны, которая включает в себя территории Украины.

На открытке Россия с восточной ее части, Курильских островов, постепенно закрашивается в цвета триколора. Доходя до западных границ, флаг РФ заполняет территорию современной Украины. При этом там оказались не только Сумская, Харьковская и Полтавская области, но и западные регионы, в том числе Киев.

С Днем России! — поздравил соотечественников Медведев.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что в ближайшее время создадут новый федеральный округ, который, вероятно, будет называться Новороссия. По его словам, он будет образован из пяти бывших регионов Украины. По мнению эксперта, такое решение назрело уже давно.

Военнослужащий 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Нацгвардии Андрей Кривущенко до этого выразил мнение, что властям Украины необходимо отказаться от идеи вернуть Крым военным путем. Он напомнил, что на полуострове было принято политическое решение о присоединении к России.