«Это будет тяжелая история»: на Украине призвали оставить идею вернуть Крым Военный Кривущенко: Украине не нужно пытаться вернуть Крым военным путем

Фото: МО Украины

Властям Украины необходимо отказаться от идеи вернуть Крым военным путем, считает военнослужащий четвертой бригады оперативного назначения «Рубеж» Нацгвардии Андрей Кривущенко, чьи слова приводит издание «Страна.ua». Он напомнил, что на полуострове было принято политическое решение о присоединении к России.

Крым — это будет тяжелая история возвращения. Я считаю, что Крым был сдан политически. Ведь там было внутреннее политическое решение принято, что «мы хотим стать Россией», — заявил Кривущенко.

При этом украинский военный считает, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России «чисто военно». По мнению Кривущенко, в связи с этим Украина имеет «юридическое право» вернуть эти территории под свой контроль силовым путем.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что общий ущерб, причиненный региону от водной и энергетической блокад, превысил 14 трлн рублей. По его словам, из-за каждой из них полуостров потерял по 7 трлн рублей. Константинов допустил, что в будущем эта цифра может увеличиться. В Крыму также подсчитывают ущерб от транспортной и продовольственной блокад.