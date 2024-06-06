«Давно пора»: Марков отреагировал на появление нового округа в России Марков: в РФ создадут новый федеральный округ из пяти бывших регионов Украины

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В России в ближайшее время создадут новый федеральный округ, который, вероятно, будет называться Новороссия, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, он будет образован из пяти бывших регионов Украины.

Новороссия. Новый федеральный округ будет создан из пяти бывших регионов Украины в ближайшее время. Название еще не определено. Видимо это будет Новороссия. Это заявил губернатор Запорожской области (Евгений Балицкий — NEWS.ru). [Президент России Владимир] Путин подпишет указ скоро. Давно пора, — сказано в сообщении.

По мнению политолога, в него также обязательно должна быть включена Харьковская область. Кроме того, позже необходимо будет добавить Николаевскую и Одесскую области, заявил он.

Ранее Сергей Марков назвал мягкой позицию России по мирному договору с Украиной. Он пояснил, что президент РФ Владимир Путин предлагает заключать мир на «стамбульских условиях». Среди пунктов, выдвинутых с российской стороны, эксперт перечислил остановку военных действий по линии боестолкновения и установку лимитов на вооружения для украинской армии. Также Украине нужно будет отказаться от прославления нацизма, добавил политолог.