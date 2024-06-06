«Очень мягкая»: Марков описал позицию России по мирному договору с Украиной Марков назвал мягкой позицию России по мирному договору с Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале назвал мягкой позицию России по мирному договору с Украиной. Он пояснил, что президент России Владимир Путин предлагает заключать мир на «стамбульских условиях».

Среди пунктов, выдвинутых с российской стороны, эксперт перечислил остановку военных действий по линии боестолкновения и установку лимитов на вооружения для украинской армии. Также Украине нужно будет отказаться от прославления нацизма, добавил политолог.

Такова позиция России по мирному договору. Это очень очень мягкая позиция, — отметил Марков.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на доклад некоммерческой организации «Международная кризисная группа» писало, что Украине рано или поздно придется согласиться на переговоры с Россией. По мнению авторов статьи, у Киева и его партнеров скоро не будет другого выбора. Согласно их оценке, соглашение с РФ «дорого обойдется Украине и европейской безопасности».

В середине июня в Швейцарии состоится саммит, на котором обсудят волнующие Киев вопросы. В нем примут участие представители 160 стран, но российских представителей там не будет. По словам президента Украины Владимира Зеленского, после саммита он планирует передать через посредников РФ наработки по своей «формуле мира».