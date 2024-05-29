Зеленский обязался передать России наработки после саммита в Швейцарии Зеленский передаст РФ наработки по «формуле мира» после саммита в Швейцарии

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

После мирного саммита в Швейцарии Украина передаст России наработки по трем пунктам «формулы мира», которые будут обсуждать на мероприятии, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Речь пойдет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене всех военнопленных и возвращении украинских детей, передает телерадиокомпания RTP.

Мы должны разработать эти пункты в деталях, а затем передать российским представителям. Посмотрим, как они будут готовы их выполнять, — заявил политик.

Ранее руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев заявил, что решение президента Зеленского вынести на обсуждение в Швейцарии лишь три пункта его «формулы мира» лишает саммит какого-либо смысла. По его мнению, это уже не формула, а какая-то «имитация и карнавал».

До этого Зеленский объявил, что Украина представит на «мирной конференции» в Швейцарии три из десяти пунктов своей «формулы мира». Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил уверенность, что «формула мира» является не чем иным, как «формулой ядерной войны».