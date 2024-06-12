Путин поздравил граждан страны с Днем России Путин: россиян сегодня объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины

Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин, ТАСС

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил сограждан с Днем России, выступая на церемонии вручения госнаград в Кремле. Глава государства отметил, что россияне поддерживают героев спецоперации. По его словам, жителей РФ сегодня объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины.

Эти чувства близки и дороги каждому из нас. Они служат надежной опорой участникам специальной военной операции. Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев, — сказал Путин.

По его словам, традициям сплоченности, работы ради общего блага верны и выдающиеся граждане России. Речь идет о тех, кому президент вручит государственные награды.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ и председателя правительства Михаила Мишустина с Днем России. Политик выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

Первым с Днем России Владимира Путина поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. Политик направил главе РФ телеграмму, в которой заявил, что народ республики «всегда рад успехам» РФ, а также «выражает полную поддержку и солидарность со святым делом» российских вооруженных сил.