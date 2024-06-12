Пашинян поздравил Путина с Днем России

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина с Днем России. Политик выразил надежду, что отношения между двумя странами будут развиваться. Сообщение Пашиняна опубликовала пресс-служба кабмина Армении.

Пожалуйста, примите мои искренние поздравления с национальным праздником Российской Федерации — Днем России. <...> Уверен, что многовековые отношения между Арменией и Россией, основанные на принципах равноправия и учитывающие интересы народов обеих стран, будут продолжать конструктивно развиваться, способствуя укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества вօ всех сферах, представляющих взаимный интерес, — говорится в письме Пашиняна.

Премьер Армении отдельно пожелал Путину и Мишустину здоровья и благополучия, а российскому народу — процветания и добра. Он также назвал День России знаменательным для граждан страны.

Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к россиянам и Владимиру Путину по случаю Дня России. Азербайджанский лидер пожелал народу благополучия и процветания, а своему коллеге — успехов. Он подчеркнул, что высоко ценит уровень взаимодействия между Баку и Москвой. Алиев указал, что отношения двух стран носят союзнический характер, и выразил убежденность, что взаимодействие Азербайджана и России будет эффективно развиваться и впредь.