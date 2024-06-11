Алиев поздравил Путина с Днем России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к россиянам и президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России. Азербайджанский лидер пожелал народу благополучия и процветания, а своему коллеге — успехов. Сообщение азербайджанского лидера опубликовано на сайте администрации республики.

От имени народа Азербайджана и от себя лично искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником – Днем России. <...> В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России — благополучия и процветания, — говорится в сообщении главы Азербайджана.

Он также подчеркнул, что высоко ценит уровень взаимодействия между Баку и Москвой. Алиев указал, что отношения двух стран носят союзнический характер, и выразил убежденность, что взаимодействие Азербайджана и России будет эффективно развиваться и впредь.

Убежден, что азербайджано-российские отношения и многоплановое взаимодействие, отвечающие интересам наших дружественных стран, будут и далее эффективно развиваться по нарастающей линии, наполняясь все новым содержанием и совместными проектами, — отметил азербайджанский лидер.

Ранее Путин заявил, что Москву и Баку связывают успешные, прагматичные и надежные отношения. Глава государства также обратил внимание, что в Азербайджане открыли свыше 300 русскоязычных школ. Помимо этого, указал президент, в России достаточно много студентов из Азербайджана получают образование, в том числе на бюджетной основе.

Известно, что в Москве 11 и 12 июня пройдут торжества, музыкальные фестивали, выставки и многие другие мероприятия в честь Дня России. Главным событием станет концерт на Красной площади, который состоится 11 июня в 19:00. На сцену выйдут SHAMAN, Полина Гагарина, Олег Газманов, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Денис Майданов, Дима Билан и другие знаменитости.