SHAMAN: последние новости 9 июня, номинация на премию МУЗ-ТВ, День России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ярослав Дронов (SHAMAN)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) впервые номинирован на премию МУЗ-ТВ. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, где он выступит в ближайшее время?

Какую премию может получить SHAMAN

SHAMAN впервые появится на премии канала МУЗ-ТВ. Артист поборется за награды в номинациях «Лучший в Сети» и «Прорыв года».

Мероприятие состоится 14 июня в СК «ЦСКА Арена».

Как прошел концерт SHAMAN в Пензе

6 и 7 июня SHAMAN дал концерты в Пензе. Музыкант выступил в ККЗ «Пенза».

Зрители в Сети рассказали, как прошли концерты SHAMAN. По их словам, они обратили внимание на непривычное ограждение у сцены, которого на выступлениях других артистов замечено не было.

Шоу «Я — русский. На бис» началось с интромузыкантов. Далее на сцене появился сам SHAMAN, исполнявший свои хиты на протяжении двух часов. После концерта фанаты исполнителя активно публиковали в соцсетях фотографии и видео с его выступления.

«Концерт SHAMAN — это просто космос! Никаких денег не жалко!»;

«Я слушал его еще до того, как он стал популярен. Концерт отработал на 100%. Голос — шикарен!»;

«Душевно. На гимне я расплакалась», — пишут поклонники в Сети.

Где еще выступит SHAMAN в ближайшее время

11 июня, а также 12 июня, в День России, в Москве пройдут торжества, музыкальные фестивали, выставки и многое другое в честь праздника.

Главным событием станет концерт на Красной площади, который состоится 11 июня в 19:00. На сцену выйдут SHAMAN, Полина Гагарина, Олег Газманов, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Денис Майданов, Дима Билан и другие знаменитости.

Помимо этого, 29 июня SHAMAN выступит на 95-летии Магнитогорска.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ярослав Дронов (SHAMAN)

«28 июня на сцене выступят региональные музыкальные коллективы, а также состоится гала-концерт хореографии „Улица горящих фонарей“. SHAMAN выступит 29 июня в 21:00, а 30 июня в это же время — Вячеслав Бутусов», — сообщило издание «Вечерний Магнитогорск».

В ближайшее время SHAMAN также даст сольные концерты в Самаре (9 июня), Тольятти (10 июня), Туле (16 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня), Калининграде (1, 2 июля), Сочи (22 июля), Геленджике (24 июля), Анапе (25 июля), Перми (23 сентября), Нижнем Тагиле (24 сентября), Кургане (27 сентября), Тюмени (29 сентября), Челябинске (2 октября), Магнитогорске (3 октября), Нижнем Новгороде (7 октября), Дзержинске (23 сентября), Владимире (25 октября), Костроме (27 октября), Иваново (28 октября), Смоленске (5 ноября), Брянске (6 ноября), Липецке (12 ноября), Воронеже (16 ноября), Сергиеве Посаде (27 ноября) и Реутове (28 ноября).

О чем SHAMAN говорил с представителем МВД

SHAMAN принял участие в программе «Вам слово! С Ириной Волк» официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

В ходе беседы с Волк музыкант рассказал о секрете своего успеха, отношении к хейту и многом другом. Также SHAMAN признался, что не только сам пишет собственные композиции, но и является аранжировщиком.

«Я являюсь, помимо всего прочего, еще аранжировщиком. Со мной не работают звукорежиссеры. Полностью весь продакшен песен на мне», — отметил он.

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