Путин: отношения России и Азербайджана развиваются успешно и прагматично

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Встреча президента РФ Владимира Путина и представителей ведущих мировых СМИ

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что Москву и Баку связывают успешные, прагматичные и надежные отношения. Глава государства также обратил внимание, что в Азербайджане открыли свыше 300 русскоязычных школ.

В Азербайджане работает более 300 русскоязычных школ, и я знаю, что президент [Ильхам] Алиев поддерживает изучение русского языка, — отметил Путин.

Помимо этого, указал президент, в России достаточно много студентов из Азербайджана получают образование, в том числе на бюджетной основе. Путин подчеркнул, что видит большой интерес молодежи к обучению в РФ.

Российский лидер добавил, что сотрудничество стран наглядно прослеживается на примере маршрута Север — Юг. Благодаря этому транспортному коридору время доставки грузов из Северной столицы через европейскую часть в Азербайджан, а затем и в страны Персидского залива будет ускорено на 10 суток.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение с Россией об эксплуатации и обслуживании моста через реку Самур. Сооружение соединяет азербайджанский пункт пропуска «Самур» с российским пунктом «Яраг-Казмаляр».

Стороны договорились осуществлять эксплуатацию автомобильного моста в соответствии с внутренним законодательством. Связанные с эксплуатацией объекта расходы страны покрывают поровну.