Алиев утвердил соглашение с Россией об эксплуатации моста через Самур

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение с Россией об эксплуатации и обслуживании моста через реку Самур, указ опубликован на сайте азербайджанского лидера. Мост соединяет азербайджанский пункт пропуска «Самур» с российским пунктом «Яраг-Казмаляр».

Соглашение подписано в Баку 5 марта текущего года. Стороны договорились осуществлять эксплуатацию автомобильного моста в соответствии с внутренним законодательством. Связанные с эксплуатацией объекта расходы страны покрывают поровну.

Кроме того, в соглашении говорится, что эксплуатация не должна менять направление потока, береговую линию и русло реки Самур, а также линию азербайджано-российской госграницы. Также в документе говорится о недопустимости ущерба экологической и иной безопасности.

Ранее Алиев заявил, что первый этап переселения граждан Азербайджана в город Ханкенди начнется в сентябре этого года. Глава государства подчеркнул, что первыми участие в репатриации примут студенты и их преподаватели. Кроме того, лидер Азербайджана высказался о сроках переселения граждан республики в соседний город Агдам. По словам Алиева, оно должно начаться в следующем году.