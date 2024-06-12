«С почтением»: Ким Чен Ын отправил Путину поздравительную телеграмму Ким Чен Ын передал Путину поздравительную телеграмму в честь Дня России

Фото: kremlin.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину в преддверии Дня России, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Там отметили, что посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль встретился с сотрудником МИД РФ и «с почтением передал» ему послание.

В поздравлении северокорейский лидер заявил, что российский народ под руководством Путина, «подавляя и срывая всевозможные вызовы, санкции и нажимы со стороны враждебных сил, решительно защищает» безопасность, суверенитет и интересы своей страны. Народ КНДР «всегда рад успехам» России и «и выражает полную поддержку и солидарность со святым делом» вооруженных сил и народа России, «которые могучей поступью устремляются к справедливости и истине». По его словам, у «народов двух стран, крепко спаянных общим стремлением и идеалом» впереди «всегда будут только победа и процветание».

Ранее стало известно, что Путин посетит КНДР и Вьетнам в ближайшие недели. По предварительной информации, российский лидер может приехать во Вьетнам в июне и, скорее всего, сразу после визита в КНДР.

До этого полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность, что Северная Корея может стать для России боеспособным союзником, Ким Чен Ын может предложить свою помощь в специальной военной операции в вопросе технологий. Между нашими странами родственная военная промышленность, которая базируется на одних и тех же принципах, пояснил он, калибры северокорейских снарядов даже совпадают с российскими. Россия, в свою очередь, может предоставить КНДР свои технологии и союзников в вопросе реорганизации армии, которая необходима по опыту ведения боевых действий на Украине.