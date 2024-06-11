ВСУ решили отказаться от Starlink Сухаревский: у ВСУ есть альтернатива Starlink для работы с БПЛА

Фото: МО Украины

Украинская армия рассматривает альтернативу системе связи Starlink для работы с беспилотниками, заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский. По его словам, этот вопрос активно решается, уже идут переговоры, передает издание «Страна».

Этот вопрос решается, создана целая рабочая группа относительно диалога. Альтернатива есть, диалог идет, в ближайшем будущем ждем позитивного результата в этом диалоге, — сказал он.

Ранее американский бизнесмен и владелец SpaceX Илон Маск сообщил, что Россия пытается заглушить спутниковую связь Starlink на Украине. Это, подчеркнул он, серьезная проблема, поскольку компании приходится тратить большие ресурсы на противодействие ВС РФ. При этом военные уже научились успешно подавлять все остальные системы связи.

До этого командир подразделения дронов 125-й бригады с позывным Артист рассказал, что украинские военные «ослепли» перед российским наступлением в Харьковской области из-за выхода из строя спутников Starlink. Солдатам приходилось ориентироваться по радио и телефонам.

Кроме того, Маск говорил, что спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку из-за геомагнитной бури. Он назвал ее крупнейшей за последнее время, спутники находятся под большим давлением, но пока выдерживают.