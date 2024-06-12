Сильнейший ливень в Москве попал на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Появились видео сильнейшего ливня в Москве, которые NEWS.ru предоставили очевидцы. Непогода настигла столицу и область 12 июня. В отдельных районах идет град.

Просто хлещет, — поразился один из автомобилистов в одном из роликов.

На представленных очевидцами кадрах дождь стеной обрушился на город. Видимость в ролике близка к нулевой. Порывы ветра разносят воду по дорогам, превращая непогоду в настоящую стихию. Дождь хлещет с такой силой, что водителей не спасают даже дворники.

Согласно прогнозам синоптиков, осадки будут в столице до конца дня. Дождь вероятен и в четверг, 13 июня.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал ливни в Москве. По его словам, в столице в День России погода будет сложной. Тишковец предрек циклонический вихрь и проливные дожди. Специалист уточнил, что за сутки выпадет порядка 30–35 мм осадков. Москвичей также ждет южный и юго-западный ветер.

Днем в столице обещали от 23 до 26 градусов тепла. В Московской области температура будет варьироваться от 22 до 27 градусов.

Автоэксперт Иван Зенкевич советовал водителям во время сильного ливня максимально сбросить скорость. Также необходимо увеличить интервал между автомобилями. Эксперт рекомендовал переждать пик ливня на парковке, если дворники не справляются с потоком воды.