Водителям дали советы, как избежать ДТП во время сильного ливня Автоэксперт Зенкевич посоветовал максимально сбросить скорость во время дождя

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Во время сильного ливня необходимо максимально сбросить скорость, посоветовал автоэксперт Иван Зенкевич. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что также стоит увеличить интервал между автомобилями. Если дворники не справляются с потоком воды, нужно припарковаться и переждать пик ливня, порекомендовал эксперт.

Во время ливня необходимо максимально сбросить скорость, это самое главное. Также советую увеличить интервал между автомобилями. Если дворники не справляются с потоком воды, необходимо припарковаться, переждать пик ливня. Рисковать очень опасно. Не заезжайте под мосты, не останавливайтесь в низинах, не стойке под деревьями, — отметил Зенкевич.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в среду, 12 июня, в Москве ожидается «мегаливень». По словам Тишковца, в российской столице за предстоящие пять дней может выпасть около 100 мм осадков, что составляет 130% от месячной нормы.

Автоэксперт Сергей Буров до этого посоветовал уточнить, был ли у компании опыт работы с такими автомобилями, чтобы выбрать сервис для ремонта своей машины из Китая. По его словам, лучше заранее посетить сервис, чтобы оценить ремонтную зону и сотрудников.