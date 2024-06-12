12 июня граждане РФ отмечают День России. Государственный праздник приурочен ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. В честь этого события по всей стране проходят массовые мероприятия, многие из которых бесплатны. 11 июня на Красной площади состоялся приуроченный к празднику концерт, на котором выступили многие артисты, одним из которых стал певец SHAMAN (Ярослав Дронов).
Участниками мероприятия также стали Полина Гагарина, Олег Газманов, Валерия, Дима Билан, Сергей Лазарев, Николай Басков, Григорий Лепс, Денис Майданов, Лариса Долина, Александр Розенбаум, Леонид Агутин и группа «Любэ». Концерт длился с 19:00 до 21:30. Запись выступления будет транслироваться 12 июня на телеканале «Россия 1» в 21:00. Кроме того, в этот день на ВДНХ состоится главный блогерский фестиваль, на котором будут Люся Чеботина, Валя Карнавал, Юля Гаврилина и другие звезды.
Президент Владимир Путин выступил на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Он поздравил сограждан с Днем России. Российский лидер отметил, что в столь непростое время россиян вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Он подчеркнул, что эти чувства близки и дороги каждому.
Поздравили россиян с праздником также спикер Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Представитель МИД России Мария Захарова по случаю праздника отметила, что русский характер является частью дела большой страны. По ее словам, патриотизм заключается в любви и преданности своему делу.
Подробнее о том, как проходило празднование Дня России по всей стране — в фотогалерее NEWS.ru
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Акция по созданию флага Российской Федерации из живых роз в Краснодаре в рамках празднования Дня России
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Участники акции «Бессмертный полк. Наши Герои» во время выноса флага на центральную набережную в рамках празднования Дня России
Фото: Александр Сухов/РИА Новости
Праздничный митинг в честь Дня России на центральной площади Ленина в Мариуполе
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации на главной городской площади Краснодара в рамках празднования Дня России
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Екатеринбург. Участники певческого праздника «Хором славим Россию и город» в рамках празднования Дня России на территории Исторического сквера
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Парад дружбы народов в честь Дня России на территории Казанского Кремля
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Празднование Дня России на территории Международного детского центра «Артек» в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Участники реконструкции исторического бального танца «Русский вальс на Ласточкином гнезде» в рамках празднования Дня России на территории дворца-замка «Ласточкино гнездо»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском
Кулачные бои в рамках фестиваля традиционных видов спорта, посвященного Дню России, 12 июня в Москве, в Коломенском