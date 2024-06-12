Кулачные бои, автопробег и парад дружбы: фото празднования Дня России Опубликованы фото празднования Дня России по всей стране

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Новосибирск. Празднование Дня России на Михайловской набережной

12 июня граждане РФ отмечают День России. Государственный праздник приурочен ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. В честь этого события по всей стране проходят массовые мероприятия, многие из которых бесплатны. 11 июня на Красной площади состоялся приуроченный к празднику концерт, на котором выступили многие артисты, одним из которых стал певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

Участниками мероприятия также стали Полина Гагарина, Олег Газманов, Валерия, Дима Билан, Сергей Лазарев, Николай Басков, Григорий Лепс, Денис Майданов, Лариса Долина, Александр Розенбаум, Леонид Агутин и группа «Любэ». Концерт длился с 19:00 до 21:30. Запись выступления будет транслироваться 12 июня на телеканале «Россия 1» в 21:00. Кроме того, в этот день на ВДНХ состоится главный блогерский фестиваль, на котором будут Люся Чеботина, Валя Карнавал, Юля Гаврилина и другие звезды.

Президент Владимир Путин выступил на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Он поздравил сограждан с Днем России. Российский лидер отметил, что в столь непростое время россиян вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Он подчеркнул, что эти чувства близки и дороги каждому.

Поздравили россиян с праздником также спикер Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Представитель МИД России Мария Захарова по случаю праздника отметила, что русский характер является частью дела большой страны. По ее словам, патриотизм заключается в любви и преданности своему делу.

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