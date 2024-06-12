Захарова раскрыла, что значат для нее патриотизм и русский характер Захарова назвала патриотизм и русский характер частью дела большой страны

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Мария Захарова

Патриотизм и русский характер являются частью дела большой страны, считает представитель МИД РФ Мария Захарова. В эфире Первого канала в День России она подчеркнула, что патриотизм — это также любовь и преданность своему делу.

Я считаю, что патриотизм — это в том числе искренне, от души, выполнение своих функциональных обязанностей, преданность своему делу, своей профессии. Я бы еще добавила, понимание, что ты это делаешь не только для себя, но, что это часть дела большой страны, большого народа, — сказала Захарова.

Русский характер, по мнению Захаровой, «бесшабашный». Кроме того, ему свойственны раздолье и широта души.

Все слова: залихватский, с удалью, где-то, наверное, бесшабашный, такие понятия, как раздолье, широта души, — это все про нас, — отметила представитель МИД.

Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что подавляющее большинство россиян — 86% — считают себя патриотами. В то же время лишь 9% граждан придерживаются обратного мнения. Половина респондентов считает, что патриотов в стране стало больше за последние несколько лет. При этом 10% граждан отметили обратную тенденцию. В ФОМ рассказали, что 53% опрошенных считают, что патриотами становятся под влиянием соответствующего воспитания.