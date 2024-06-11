Стало известно, сколько жителей России считают себя патриотами ФОМ: 86% россиян считают себя патриотами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подавляющее большинство россиян — 86% — считают себя патриотами, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение». В то же время лишь 9% граждан придерживаются обратного мнения.

86% россиян считают себя патриотами, 9% — не считают. 75% наших сограждан уверены, что патриот должен считать свою страну самой лучшей, 18% респондентов полагают, что не должен, — говорится в сообщении.

Отмечается, что половина респондентов считает, что патриотов в стране стало больше за последние несколько лет. При этом 10% граждан отметили обратную тенденцию. В ФОМ рассказали, что 53% опрошенных считают, что патриотами становятся под влиянием соответствующего воспитания, 37% связали это с другими причинами, а 32% россиянина высказали мнение о том, что каждый гражданин должен быть патриотом своей страны. Согласно итогам исследования, 64% опрошенных уверены, что быть или не быть патриотом — личное дело каждого.

Опрос фонда «Общественное мнение» был проведен с 24 по 26 мая текущего года. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 53 регионов РФ.

Ранее уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину вырос на четыре процентных пункта и составил 83%. Положительную оценку деятельности правительства дали 58% опрошенных, а работу главы кабинета министров Михаила Мишустина одобрили 60% респондентов.