Назван процент россиян, которые доверяют Путину ФОМ: Путину доверяют 83% опрошенных россиян

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину вырос на четыре процентных пункта и составляет 83%, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение». Опрос был проведен среди 1,5 тысячи россиян с 26 по 28 апреля.

83% респондентов считают, что глава российского государства хорошо выполняет свою работу. Положительную оценку деятельности правительства дали 58% опрошенных, а работу главы кабинета министров Михаила Мишустина одобрили 60% респондентов. Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 50%, КПРФ — 7%, ЛДПР — 8%, «Справедливая Россия — За правду» — 3%, «Новые люди» — 4%.

Путин в марте 2024 года победил на президентских выборах с результатом 87,28%. За него проголосовали более 76 млн граждан. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что инаугурация Путина пройдет в соответствии с протоколом, но с определенными нюансами, которые он не раскрыл. По словам пресс-секретаря президента РФ, в целом церемония останется стандартной.

Ранее глава государства в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал о запланированном на май визите в Китай. Он добавил, что возьмет с собой произведение российского философа Николая Чернышевского «Что делать?» и вручит его Си Цзиньпину. Последний раз Путин был в Китае с визитом в октябре прошлого года.