Составлен список артистов, которые выступят в Москве в честь Дня России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во вторник, 11 июня, на Красной площади состоится праздничный концерт, посвященный Дню России. Кто из артистов выйдет на сцену, какие еще мероприятия запланированы?

Кто из артистов выступит на концерте

В этом году на посвященном Дню России концерте должны выступить Ярослав Дронов (SHAMAN), Полина Гагарина, Олег Газманов, Валерия, Дима Билан, Сергей Лазарев, Николай Басков, Григорий Лепс, Денис Майданов, Лариса Долина, Александр Розенбаум, Леонид Агутин, группа «Любэ» и другие музыканты.

Вход на мероприятие будет осуществляться по пригласительным билетам, которые будут выданы зарегистрированным зрителям. Начало концерта запланировано на 19:00. Завершится праздничная программа в 21:30.

Остальные желающие смогут посмотреть концерт 12 июня на канале «Россия 1» в 21:00.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Какие еще мероприятия будут в Москве в честь Дня России

Помимо концерта на Красной площади в разных культурных учреждениях Москвы в честь Дня России также пройдет праздничная концертная программа.

Так, 11 июня в театральной гостиной Дома Гоголя состоится бесплатный концерт камерного хора «Возрождение». Начало мероприятия в 18:00.

Много концертов пройдет 12 июня, в сам День России. Так, на ВДНХ состоится главный блогерский фестиваль с выступлением артистов и большой развлекательной программой. Гостями события станут Люся Чеботина, Валя Карнавал, Юля Гаврилина и другие знаменитости.

Праздничные мероприятия также пройдут в южном ландшафтном парке «Острова Мечты». Гостей ждут квизы для детей и взрослых на знание истории и культуры России, мастер-классы, шоу и конкурсы. Завершится программа детской дискотекой.

В комплексе «ЦСКА Арена» 12 июня пройдет фестиваль «Молодежь. Спорт. Возможности». В рамках мероприятия состоится финальный матч сезона Московской студенческой хоккейной лиги, в котором сразятся команды Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана и Московской государственной академии физической культуры. Также гости смогут увидеть диджей-сеты, ледовое шоу и концерт.

Кроме того, День России отпразднуют в музее-заповеднике «Коломенское — Измайлово». На праздничном фестивале состоится концерт, где все желающие смогут расписать тарелки и научиться создавать русский кокошник. Гости также смогут поучаствовать в подвижных играх, сделать снимки в фотозонах и посетить мастерскую ретрофотоателье.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что в День России, 12 июня, парковки на всех улицах столицы станут бесплатными.

«12 июня, в День России, парковаться в Москве можно будет бесплатно. Это касается всех улиц столицы, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать в обычном режиме», — написал он в Telegram-канале.

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