Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 11 июня, фото, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Панда Катюша решила разбудить ночью свою маму Диндин «нежными» поцелуями, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша по ночам пристает к Диндин

Акулова опубликовала полутораминутный видеоролик, где запечатлено, как панды отдыхают в экспозиционном вольере павильона. В какой-то момент Катюша решила подойти к Диндин и начала приставать к ней, когда большая панда уже пыталась уснуть.

«Иногда Катюше ночью становится скучно. И в эти моменты она идет в маме и будит ее не совсем нежными поцелуями», — подписала видеозапись директор столичного зоосада.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале назвали Катюшу «хулиганкой», потому что она не дала Диндин спокойно отдохнуть в ночные часы.

«Катерина, конечно, молодец у нас. Наверное, проспала весь день, а ночью начала играться и не давала маме поспать. Настоящая хулиганка, как еще ее можно назвать. Удивляет характер Диндин, которая спокойно реагирует на выкрутасы нашей любимой Катюши»;

«Ну и правильно!!! Я, конечно, понимаю, что это эгоизм и неуважение к старшим, но, когда грустно и скучно, а рядом любимая мамочка, почему бы ее не разбудить. Выспаться всегда все успеют. Тем более Катюша такой прекрасный ребенок, поэтому можно с ней круглосуточно веселиться. Мне кажется, что Диндин никогда бы в этом удовольствии не отказала своей любимой Катюше»;

«Интересно, когда Диндин уже киперам всем своим видом покажет, что пора Катюшу отселять от нее? Вообще, такой исход возможен, что в скором времени маму и дочку в зоопарке разведут по разным вольерам, как это произошло с Жуи», — писали пользователи Сети.

Что за фильм сняли с участием Катюши

Светлана Акулова сообщила, что про Катюшу был снят целый фильм, который сегодня, 11 июня, бесплатно покажут в двух библиотеках Москвы.

«Катюша теперь еще и кинозвезда. Приходите в библиотеки смотреть фильм про наших любимых панд», — рассказала она.

В пресс-службе культурных и досуговых центров ЦАО заявили, что кинолента будет транслироваться в библиотеке № 12 имени И. А. Бунина и в библиотеке № 10.

«Хотите узнать, как начиналась история Катюши — самой известной панды в России? Уже завтра в наших библиотеках пройдут показы документального фильма „Большое путешествие больших панд“. Гости мероприятия узнают о быте бамбуковых медведей, а также о том, какую роль они играют в международных отношениях! Со зрителями пообщается специалист отдела внешних коммуникаций Московского зоопарка Анатолий Жемчугов», — говорилось в публикации.

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