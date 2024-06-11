SHAMAN: последние новости 11 июня, слезы на концерте, критика Новикова

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) расплакался во время концерта. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, кто его раскритиковал?

Кто и почему раскритиковал SHAMAN

Композитор и певец Александр Новиков заявил, что SHAMAN, повязывая российский флаг на руку, «унижает святыню». Кроме того, по его мнению, псевдоним артиста, написанный на английском языке, является непатриотичным.

«Даже глашатай патриотизма повязал на руку повязку из российского флага, не понимая, что этим унижает святыню. Что флаг страны на рукаве должен и может быть только у военного, как шеврон, или на древке, которое целуют, опускаясь на одно колено. Даже свой сценический псевдоним — SHAMAN — Ярослав Дронов пишет на английском», — высказался Новиков.

Сам SHAMAN ранее говорил, что спокойно относится к критике в свой адрес. Он считает, что подобный негатив — признак внимания и популярности его творчества.

«Мне нравится критика и так называемый, как сейчас модно говорить, хейт. И люди, которые выдумывают небылицы, люди, которые раздувают какие-то слухи, сплетни. Чем этого будет больше, тем лучше будет для меня. Это — признак внимания. Значит, я все делаю правильно», — уверен певец.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Новиков

Что произошло на концерте SHAMAN в Самаре

9 июня SHAMAN дал концерт в Самаре. Выступление певца прошло в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого».

Поклонники SHAMAN после его концерта рассказали, что во время исполнения песен о России он не смог сдержать слез и расплакался.

«Сам Ярослав постоянно активничал, общался с залом. Он настолько сильно проникается каждой своей песней, что во время исполнения композиции о России заплакал, пока толпа пела», — рассказал один из зрителей «КП-Самара».

Какую премию может получить SHAMAN

SHAMAN впервые номинирован на премию канала МУЗ-ТВ. Исполнитель поборется за награду в двух категориях: «Прорыв года» и «Лучший в Сети».

Мероприятие состоится 14 июня в СК «ЦСКА Арена». Оно возвращается после двухлетнего перерыва.

«Грандиозное возвращение премии в этом году состоится с особым размахом», — говорится на сайте МУЗ-ТВ.

Как SHAMAN обратился к своим поклонникам

Несколько дней назад в своем Telegram-канале SHAMAN опубликовал аудиосообщение, в котором обратился к фанатам. Он спросил у поклонников об их делах и новостях.

«Всем привет, родные! Как сами? Как поживаете? Что интересного? Пишите в комментариях», — сказал SHAMAN.

Подписчики певца откликнулись на его призыв и начали активно общаться. Они также отметили, что были приятно удивлены, когда получили от SHAMAN голосовое сообщение.

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