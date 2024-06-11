В День России состоится финал сезона Московской студенческой хоккейной лиги

Фото: ru.tv

В День России 12 июня на ЦСКА Арене состоится финал сезона Московской студенческой хоккейной лиги. Гости мероприятия смогут не только посмотреть концертные номера артистов и танцевальные выступления ледового коллектива, но и поучаствовать в увлекательных квизах и побороться за призы. Мероприятие пройдет при поддержке телеканала RU.TV и радио DFM.

В рамках мероприятия на лед выйдут сильнейшие студенческие хоккейные команды. В перерывах между периодами хоккейного матча и концертными номерами выступят артисты Сулима, Zapolya и Леонид Руденко со своим диджейским сетом. Кроме того, под треки артистов профессиональный ледовый коллектив Icegirls Team покажет свое выступление на льду.

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