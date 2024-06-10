Раскрыты планы Путина ко Дню России Песков: Путин не планирует устраивать прием в честь Дня России в Кремле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин не будет проводить торжественный прием в Кремле по случаю Дня России 12 июня, приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. В то же время на Красной площади состоится праздничный концерт.

Нет, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее политолог Александр Дугин раскритиковал День России, подчеркнув, что с этого дня начались «распад и предательство», из-за чего существование страны было поставлено под вопрос. Политолог напомнил, что сейчас российские силы отстаивают ценой жизни «само бытие» страны. Дугин считает, что настоящий День России впереди и это день победы в СВО.

Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что в День России, 12 июня, парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными. При этом стоянки со шлагбаумами будут по-прежнему платными, добавил он. Такие парковки продолжат функционировать в обычном режиме.

В Москве 11 и 12 июня пройдут торжества, музыкальные фестивали, выставки и многие другие мероприятия в честь праздника. Главным событием станет концерт на Красной площади, который состоится 11 июня в 19:00. На сцену выйдут SHAMAN, Полина Гагарина, Олег Газманов, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Денис Майданов, Дима Билан и другие знаменитости.