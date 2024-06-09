Москвичам объявили о подарке на День России Собянин: на День России парковки на улицах Москвы станут бесплатными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

12 июня, в День России, парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. При этом стоянки со шлагбаумами будут по-прежнему платными, добавил он. Такие парковки продолжат функционировать в обычном режиме.

12 июня, в День России, парковаться в Москве можно будет бесплатно. Это касается всех улиц столицы, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать в обычном режиме, — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что на День России 12 июня парк аттракционов «Остров Мечты» подготовил бесплатную праздничную программу. С 14:00 гостей Южного ландшафтного парка будут ждать многочисленные активности и развлечения на любой вкус, от конкурсов с подарками и шоу до квизов на знание истории страны.

Кроме прочего, 11 июня, а также в День России в Москве пройдут торжества, музыкальные фестивали, выставки и многие другие мероприятия. Главным событием станет концерт на Красной площади, который состоится 11 июня в 19:00. На сцену выйдут SHAMAN, Полина Гагарина, Олег Газманов, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Денис Майданов, Дима Билан и другие знаменитости.