Составлен список украинских звезд и олигархов, которых лишают домов в Крыму

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

София Ротару, певица Джамала, Арсений Яценюк

Украинская победительница Евровидения певица Джамала лишилась имущества в Крыму в ходе национализации активов. Что забрали у Джамалы, где она сейчас, кто еще подпал под национализацию, что с отелем Софии Ротару?

Какие активы забрали у Джамалы, где она сейчас

В ходе национализации имущества в Крыму лишилась победительница Евровидения от Украины в 2016 году Сусана Джамаладинова, известная как Джамала. Победу и звание народной артистки Украины ей тогда принесла песня о депортациях крымских татар в 1944 году.

Как сообщил Константинов, под национализацию подпало движимое и недвижимое имущество Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленные на ее родственников.

В России против певицы возбуждено уголовное дело за распространение фейков об армии РФ. Кроме того, Джамала неоднократно делала антироссийские публичные заявления. В 2023 году Басманный суд Москвы заочно арестовал певицу по делу о фейках, ее объявили в международный розыск.

После начала СВО Джамала уехала в Турцию к семье своего мужа Бекира Сулейманова, однако в дальнейшем переехала в Варшаву. В мае 2024 года певица рассказала, что сейчас живет в Киеве, куда забрала из Варшавы своих детей. 24 мая в одном из киевских роддомов у нее родился третий сын Алим.

В ноябре 2023 года стало известно, что родители певицы Алим Джамаладинов и Галина Тумасян продолжают жить в крымском селе Малореченское и содержат в своем доме отель «Кучук-Узень» (без ИП или юридического лица) и религиозную организацию с тем же названием.

Фото: Gerald Matzka/Keystone Press Agency/Global Look Press Певица Джамала

Какого имущества лишили Яценюка, где он сейчас

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк также лишился ряда активов в Крыму. Среди них учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте, связанные с ООО «Антей 2012», в числе бенефициаров которого числится Яценюк. Ранее в январе 2023 года в Ялте национализировали принадлежавший Яценюку кинотеатр «Сатурн IMAX».

Арсений Яценюк подал в отставку с поста премьер-министра Украины в апреле 2016 года после того, как его обвинили в получении взятки. По информации СМИ, политик, прославившийся фразой «Пуля в лоб — так пуля в лоб», после отставки уехал в США и в дальнейшем комментировал происходящее на Украине из-за рубежа. В 2023 году СК РФ заочно предъявил ему обвинения в причастности к военным преступлениям во время антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press Арсений Яценюк

Кто такой украинский олигарх Хомутынник, что у него забрали

Константинов сообщил также о национализации квартиры семьи украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника в Ливадии на южном берегу Крыма. Ранее в том же доме, по его словам, была также национализирована квартира Зеленского.

Хомутынник является основателем и главой инвестиционного фонда Cascade Investment Fund, президентом Всеукраинской федерации гольфа и заслуженным экономистом Украины. В 2022 году Forbes оценивал его состояние в $490 млн, он входил в список 20 богатейших людей страны. Главный актив Хомутынника — это доля в 47% в газодобывающей компании «Укрнефтебурение», которой он владел вместе с Игорем Коломойским и Павлом Фуксом. Также вместе с Коломойским Хомутынник владел агрохолдингом «Кернел».

«Муниципальный сканер» сообщал, что семья Хомутынника владеет несколькими квартирами в ЖК «Император» рядом с Ливадийским дворцом. По данным Reuters, их соседкой стала Елена Зеленская, которая в апреле 2013 года купила там трехкомнатную квартиру за $164 тыс. Украинские СМИ писали, что ЖК строился при прямом содействии Хомутынника.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Виталий Хомутынник

Какие еще активы украинских деятелей национализировали в Крыму

Константинов сообщил, что принято решение о национализации объектов имущества в Крыму, которые принадлежат 110 лицам, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ.

В числе прочего были национализированы активы семьи бывшего народного депутата Украины Лидии Котеляк, которая спонсирует украинских силовиков в Донбассе, активы холдинговой компании «Киевгорстрой», парк-отель «Порто Маре», учредителем которого является гражданин Украины Вадим Вайспапир, который также спонсирует ВСУ, имущество частной компании «Ялтинская киностудия», отель «Бристоль» в Ялте и Платинум банк.

За что национализировали крымских дельфинов

Спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов сообщил о национализации имущества Центра дельфинотерапии в Алуште.

Поводом стал тот факт, что бенефициаром Центра является депутат Броварской районной рады Киевской области. Константинов не назвал его имени, но упоминается, что этот человек является крупным бизнесменом на Украине.

Что известно об отеле Ротару

В Крыму продолжают решать вопрос, будет ли отель Софии Ротару и дальше принадлежать семье народной артистки СССР. В декабре 2023 года, по информации Mash, стало известно, что уполномоченные органы уже начали собирать доказательства, как Ротару спонсирует Вооруженные силы Украины.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отел Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отел Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского

Отель «Вилла София» не принимает гостей с 2019 года. Официально он закрыт на реновацию, однако дело может быть связано с проблемами с оформлением. По документам отель теперь принадлежит сыну Ротару — Руслану Евдокименко.

Гостиницу певица оценила в 2,5 млрд рублей, что почти в три раза выше ее реальной рыночной стоимости. Как пишут журналисты, отель представляет собой не гостиницу, а «пятиэтажный сарай» с цоколем. Помещение площадью 10,2 гектара в последние годы пытались продать за €25 млн.

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