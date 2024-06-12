В Британии подняли неудобную тему о санкциях против России The Guardian: РФ закупает военные технологии Запада благодаря «дырам» в санкциях

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Западные политики успели объявить Россию страной, против которой применили самые жесткие санкции в истории, но результат этой кампании вызывает вопросы, пишет The Guardian. По данным аналитиков, российская экономика демонстрирует впечатляющий рост, более того, благодаря третьим странам в РФ поступают чувствительные военные технологии.

Международные санкции, нацеленные на все, от финансов частных лиц до основных отраслей экономики, направлены на изоляцию российских потребителей. Но два года спустя экономика России демонстрирует удивительную устойчивость и, по прогнозам, будет расти быстрее, чем большинство стран с развитой экономикой мира, — сказано в статье.

Как отмечают авторы, импорт в РФ приблизился к уровню до начала СВО. Страна без особых трудностей получает даже необходимые армии микрочипы от американских фирм Xilinx и Texas Instruments. По мнению экспертов, виной всему — «дыры» в санкциях. Все необходимое Россия может получить через посредников. В качестве примера журналисты привели Киргизию, которая во время СВО нарастила импорт немецких автомобилей на 5100%.

Исследования показали, что российские военные использовали эти лазейки для получения критически важных западных военных технологий. Согласно отчету аналитического центра Королевского института объединенных служб обороны, в российском оружии, найденном на Украине, было обнаружено более 450 компонентов иностранного производства, — заключили авторы.

Ранее стало известно, что Минфин США в четыре раза расширит список российских компаний, работа с которыми обернется вторичными санкциями. Любое взаимодействие с ними будет приравнено к сотрудничеству с оборонной промышленностью России. Ограничения также коснутся крупнейших российских банков.