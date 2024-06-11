Более 20 граждан Шри-Ланки дезертировали из ВС РФ Yahoo: 22 гражданина Шри-Ланки дезертировали из ВС РФ и сбежали на родину

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Минимум 22 гражданина Шри-Ланки, которые якобы вступили в Вооруженные силы РФ для участия в СВО дезертировали из войск и сбежали на родину, информирует портал Yahoo со ссылкой на представителя минобороны островного государства Аллена Хита. Одним из бежавших оказался 37-летний водитель Анил Мадусанка. По словам мужчины, его «обманули» с работой в России. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Водитель сообщил, что якобы был отправлен на фронт, где получил ранение. Гражданин Шри-Ланки обратился в посольство в Москве, откуда его вернули на родину.

В материале портала говорится, что жителей островного государства якобы заманивают на службу в российскую армию с помощью WhatsApp. Гражданам обещают зарплату в $2,1 тысячи, что в 13 раз больше среднего дохода в Шри-Ланке.

Ранее Государственное бюро расследований Украины разрешило вооруженным силам брать на службу дезертиров. Директор ГБРУ Алексея Сухачев направил соответствующее письмо главнокомандующему армии Александру Сырскому. Такое решение объясняется большими потерями среди личного состава ВСУ и нехваткой мобилизованных солдат. Сухачев попросил ориентировать командиров воинских частей на необходимости принять военнослужащих, которые изъявили желание дальше проходить службу.