На Украине начали брать на службу дезертиров ГБР Украины разрешило ВСУ брать на службу дезертиров из-за больших потерь

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Государственное бюро расследований Украины разрешило вооруженным силам страны брать на службу дезертиров, об этом говорится в письме директора бюро Алексея Сухачова главнокомандующему армии Александру Сырскому. Такое решение обосновано большими потерями среди личного состава и нехваткой мобилизованных солдат, передает РИА Новости.

Просим ориентировать командиров воинских частей на необходимости обеспечения принятия вышеуказанных военнослужащих, которые добровольно вернулись в воинские части и изъявили желание для прохождения дальнейшей военной службы, назначать их на должности и продолжать военную службу со дня назначения на должности, — говорится в документе.

Уточняется, что украинские командиры неоднозначно трактуют случаи, когда дезертиры или военные, самовольно оставившие часть, добровольно возвращаются в подразделение. Теперь они смогут вернуть право на денежное обеспечение с момента добровольного возвращения.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали до 585 украинских солдат за последние сутки. Кроме того, было нанесено поражение 340 выявленным вражеским целям, включая пункт управления подразделениями и 23 опорных пункта.