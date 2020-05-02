Названы эффективные упражнения для сохранения формы в самоизоляции

Сохранить форму во время самоизоляции помогут упражнения с собственным весом. Об этом заявил тренер «Бегового сообщества» Павел Кондрашев.
Он отметил, что для занятий спортом в домашний условиях может хватить минимального набора инвентаря: специальный коврик, гантели, фитнес-резинка. Круговые тренировки на различные группы мышц помогут прокачать все тело. Если нет инвентаря, можно заняться упражнениями с собственным весом.
К таким упражнениям можно отнести отжимания, приседания, динамические и статические упражнения, упражнения на пресс, стопу, гиперэкстензии, — цитирует его РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, больше половины россиян (58%) занимаются в период самоизоляции спортом, 53% из них делают это самостоятельно и 3% пользуются онлайн-сервисами по фитнесу. Чаще всего спортом занимаются трудоустроенные граждане, работающие удалённо или не работающие во время карантина.
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