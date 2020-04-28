Больше половины россиян занимаются на самоизоляции спортом

https://static.news.ru/photo/86c90e32-8922-11ea-9e14-fa163e074e61_660.jpg Фото: photothek/Thomas Trutschel/Global Look Press

Больше половины россиян (58%) занимаются в период самоизоляции спортом, 53% из них делают это самостоятельно и 3% пользуются онлайн-сервисами по фитнесу.

Такие данные следуют из результатов опроса Исследовательского центра портала Superjob.

Отмечается, что 2% респондентов занимаются спортом у себя в гараже или на улице. Самыми активными во время карантина являются люди в возрасте до 24 лет.

Чаще всего спортом занимаются трудоустроенные граждане, работающие удалённо или не работающие во время карантина.

42% опрошенных совсем не занимаются спортом. 32% респондентов, равнодушных к физическим упражнениям, приходятся на молодёжь в возрасте до 24 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил разрешить россиянам гулять в парках и скверах с условием соблюдения социальной дистанции. Он пояснил, что «сидение в душных тесных квартирах» не прибавит здоровья.