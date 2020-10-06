Бастрыкин отправил криминалистов на Камчатку

https://static.news.ru/photo/37f6b6b4-07f9-11eb-91a0-fa163e074e61_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин принял решение отправить экспертов криминалистического центра на Камчатку. Они займутся исследованием проб с мест загрязнения.

Об этом он заявил на онлайн-совещании с главами подразделений центрального аппарата, следственных органов в регионах и образовательных организаций ведомства, говорится на сайте СК.

Председатель Следственного комитета попросил доложить о ходе и результатах проверки по факту возможной экологической катастрофы на Камчатке, где в акватории Тихого океана произошла массовая гибель морских животных, — отмечается в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники независимой лаборатории взяли пробы грунта с Радыгинского и Козельского полигонов химических отходов — именно они могли стать причиной загрязнения вод на Камчатке.

Следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.

Губернатор края Владимир Солодов заявил, что власти рассматривают три версии причин загрязнения воды, включая техногенное воздействие и природный фактор.