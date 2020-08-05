Муж заявил в полицию на жену из-за истязаний сына

https://static.news.ru/photo/9a4dd8dc-d7cb-11ea-ac8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель подмосковных Мытищ обратился в правоохранительные органы и подал заявление на супругу. Он рассказал, что она постоянно бьёт их ребёнка. Об этом рассказал источник в полицейских кругах.

Инсайдер отметил, что в итоге в отношении женщины возбудили уголовное дело и рассказала, что семья переехала из Перми вместе со своим четырёхлетним сыном. За помощью к полицейским муж обратился в середине июля, отметил собеседник «360».

Он рассказал, что с 2018 года она начала систематически избивать малыша, отчего он физически и психологически страдал. При этом, в детский сад его не водили. После того, как полицейские провели проверку, мать мальчика задержали для дальнейшего расследования. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

В середине июля в Подмосковье следователи раскрыли ещё одно резонансное для региона дело, связанное с истязанием детей. Московский областной суд приговорил 23-летнего жителя Пушкино Карло Горвата к 20 годам колонии строгого режима за истязание и убийство годовалого ребёнка своей сожительницы. Мужчина проживал вместе со своей 20-летней возлюбленной, у которой был маленький ребёнок. Молодые люди нигде не работали, часто устраивали посиделки с алкоголем, которые заканчивались выяснением отношений. Во время очередной ссоры Горват убил младенца.

Как писал NEWS.ru, прокуратура Приморского края проводит проверку по факту отравления десяти детей в Находкинском городском округе.