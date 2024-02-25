Массовый налет БПЛА, ракетная опасность: как ВСУ атакуют Россию 25 февраля

Фото: МО Украины

Более десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что по населенным пунктам региона было выпущено порядка 30 снарядов. Под обстрелом также оказались территории Донецкой Народной Республики. В результате атаки один мужчина погиб, трое мирных жителей получили ранения. Подробности атак ВСУ на территории России — в материале NEWS.ru.

Сколько раз ВСУ обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 13 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В ведомстве отметили, что всего было выпущено 43 различных боеприпаса.

«Тринадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Четыре обстрела — на Донецком направлении. Девять обстрелов — на Горловском направлении», — говорится в сообщении представительства.

Согласно данным, поступили сведения о гибели мужчины, три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Также были повреждены шесть жилых домов, два объекта гражданской инфраструктуры и семь транспортных средств.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Сколько украинских дронов сбили ночью

Средства ПВО России за ночь сбили два беспилотника ВСУ в Белгородской области и еще четыре — над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в военном ведомстве.

Сколько раз за сутки ВСУ отправляли дроны на Белгородскую область

Более десяти раз за последние сутки украинские военные атаковали с помощью беспилотников восемь районов Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что пострадавших среди мирного населения нет.

По информации главы региона, за прошедшие сутки украинские военные атаковали восемь районов, выпустив 28 снарядов из артиллерии и сбросив пять взрывных устройств с дронов. Также ВСУ атаковали территории с помощью трех дронов-камикадзе. Кроме того, пять украинских беспилотников были сбиты системой ПВО.

«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено восемь артиллерийских снарядов. Над селом Никольское системой ПВО сбит БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в Дубовском сельском поселении — повреждена кровля в одном частном домовладении, в Новосадовском сельском поселении повреждено три автомобиля», — написал Гладков.

Он добавил, что в Грайворонском округе в поселке Горьковский дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. По окраине сел Заречье-Второе и Замостье было выпущено десять минометных снарядов. В Краснояружском районе в селе Вязовое с трех дронов сброшено три взрывных устройства на инфраструктурный объект связи, также объект атакован двумя дронами-камикадзе, уточнил Гладков.

Фото: МО Украины

«В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено семь минометных снарядов. Также в Середе с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Под минометный обстрел попал МАПП „Шебекино“ — зафиксировано три прилета. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Глава региона добавил, что в Прохоровском районе рядом с селом Шахово и в Старооскольском городском округе над селом Долгая Поляна средствами ПВО были сбиты БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

В Курской области вторую ночь подряд объявляли ракетную опасность

Ракетная опасность была объявлена в ночь на 25 февраля в Курской области, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — говорится в сообщении.

Спустя полтора часа ракетную опасность отменили.

«Внимание! Отбой ракетной опасности», — написал губернатор.

До этого глава региона информировал, что в ночь на 24 февраля над Курском и Курским районом работала ПВО. Также около 05:00 мск Старовойт уведомил об отбое ракетной опасности, которая была объявлена в регионе накануне поздно вечером. В Минобороны РФ заявляли, что около 00:15 мск над Курской областью был сбит украинский беспилотник.

Сколько раз за сутки ВСУ обстреляли Херсонскую область

Украинские войска в течение суток нанесли 34 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Фото: МО Украины

«Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики киевского режима провели еще 15 обстрелов мирных объектов Херсонской области», — сообщил источник.

По его заявлению, всего под огнем оказались шесть населенных пунктов: Новая Каховка, Новая Маячка, Казачьи Лагери, Днепряны, Песчановка, Кардашинка. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется.

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