Интернет-омбудсмен объяснил, зачем Цукерберг переименовал Facebook

Марк Цукерберг переименовал Facebook, чтобы отойти от клише социальной сети и создать новую технологическую платформу для развития логических и виртуальных миров. Об этом «Радио 1» рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Переименование Facebook — это желание отойти от клише «социальная сеть» и сформировать сразу метавселенную, то есть логические и виртуальные миры и управление ими. Facebook, переименовываясь в Meta, меняет не только название. Цукерберг хочет создать новый продукт, новую технологическую платформу. Её основа — автоматизация процесса и использование свободной воли человека, — пояснил Мариничев.

Он подчеркнул: Цукерберг хочет отойти от функции коммуникации между людьми и создания социальных сетей и приступить к более значимым технологическим процессам. Он отметил, что успех продукта будет зависеть от готовности людей «принять технологическую новизну». По мнению Мариничева, Meta станет отправной точкой создания нового класса продуктов для применения внутри общества.

Ранее стало известно, что акции компании Цукерберга выросли на 3% на фоне смены названия. Основатель переименовал Facebook в Meta.