Экс-жена писателя Ерофеева отдала мошенникам 190 тысяч рублей Экс-жена писателя Ерофеева Скура отдала мошенникам 190 тысяч рублей

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Виктор Ерофеев

Бывшая жена писателя Виктора Ерофеева, польский дизайнер и художник книжной графики Веслава Скура стала жертвой мошенников. Она отдала злоумышленникам около 190 тысяч рублей, сообщает Пятый канал. Мошенник позвонил Скуре на домашний телефон и представился сотрудником Центробанка. По его словам, персональные данные дизайнера якобы попали в общий доступ.

Как уточняет издание, экс-жену Ерофеева также предупредили, что ее квартиру могут продать в ближайшее время без ее ведома. Позже ей поступил второй звонок. Мошенник потребовал от Скуры дойти до отделения и снять с банковской карты 189 950 рублей. Дизайнер выполнила требования мошенников и в дальнейшем следовала его инструкциям. В итоге Скура направилась на такси для встречи с женщиной, которая помогла ей перевести через терминал деньги на якобы безопасные счета.

Бывшая жена Ерофеева спустя время поняла, что ее обманули. Тогда Скура обратилась с заявлением в полиции. Правоохранительные органы проводят проверку по факту обращения.

Прокуратура Москвы ранее сообщила, что за семь месяцев 2023 года местные жители лишились одиннадцати квартир, став жертвами телефонных мошенников. По данным ведомства, жителей столицы ввели в заблуждение, и все они считали, что помогают пресечь преступные действия в отношении своей недвижимости.