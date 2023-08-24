Телефонные мошенники «увели» у москвичей 11 квартир в этом году Телефонные мошенники заставили продать москвичей 11 квартир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичи только за семь месяцев этого года лишились одиннадцати квартир, став жертвами телефонных мошенников. По данным столичной прокуратуры, жертв ввели в заблуждение и все они считали, что помогают пресечь преступные действия в отношении своей недвижимости.

Преступления совершались по одной и той же схеме: звонок из банка или от правоохранителей с предложением перевести находящиеся на счетах суммы на «безопасные» счета, — говорится в сообщении надзорного органа.

Затем злоумышленники убеждали их в срочном порядке продать свое жилье или автомобиль, объясняя, что в отношении имущества совершаются преступные действия. Деньги от продажи и личные сбережения переводились на так называемые «безопасные счета».

Пострадавшими оказались пожилые люди в возрасте от 63 до 84 лет, отмечает столичная прокуратура. Ущерб превышает 156 млн рублей.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме, которая появилась в мессенджере Telegram. Злоумышленники выманивают деньги у пользователей под видом обмена валюты. Инструменты, используемые ими, позволяют злоумышленникам также получать личные данные граждан.

Эксперты отмечают, что для реализации преступных схем все чаще стали использовать Telegram-боты. В «Лаборатории Касперского» связывают это с тем, что не все понимают, как работают подобные сервисы, а создать бота при этом может практически любой человек.