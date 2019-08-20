https://static.news.ru/photo/c28b63ec-c353-11e9-b7f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главгосстройнадзор Московской области представил мобильное приложение «Подмосковные стройки». Благодаря ему теперь каждый сможет следить за любым из возводимых в регионе объектов — будь то многоэтажки, школы или торговые центры.

Сервис будет полезен в первую очередь дольщикам, которые смогут получать информацию о том, на какой стадии строительства находится их дом. Если пользователь подпишется на уведомления по конкретному объекту, он будет узнавать, например, о торговых и промышленных объектах, в которых появятся новые рабочие места. Через сервис также можно будет видеть количество рабочих и техники на стройке, а также получить информацию о нарушениях и результатах проверок.

Приложение работает на платформе «Добродел», сообщает телеканал «360» .

Ранее генпрокурор Юрий Чайка заявил, что число проблемных объектов долевого строительства в России с начала 2019 года увеличилось вдвое — c 894 до 1845. При этом, уточнил он, с 38,7 тысячи до 44 тысяч выросло число обманутых дольщиков.