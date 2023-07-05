Чемпион Украины по боксу попал в плен: кто еще из звезд участвует в СВО Андрей Приходько вышел на позиции ВС РФ. Кто еще из украинских и российских звезд спорта, музыкантов и актеров отправился на фронт

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Владимир Минеев

Российские военнослужащие взяли в плен чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько. По сообщениям СМИ, он служил в составе националистического подразделения «Кракен». Боец рассказал, что оказался в плену, когда шел в наступление из населенного пункта Часов Яр. Кто еще из известных спортсменов, музыкантов, актеров участвует в боевых действиях со стороны России и Украины — в материале NEWS.ru.

Кто такой боксёр Андрей Приходько

По словам Приходько, до службы в ВСУ он занимался профессионально боксом — у него за плечами 15 лет спортивного стажа. Андрей — чемпион Украины, чемпион кубка Украины, мастер спорта. «Также параллельно занимался кикбоксингом, в промежутках между боями по боксу. Там я призер чемпионата мира по разделу фулл-контакт», — рассказал спортсмен.

В 2015 году Приходько входил в тройку сильнейших боксеров Донецкой области. В 2016-м завоевал золотую медаль на Кубке Украины по боксу. По итогам соревнований выступавший в весовой категории до 75 кг спортсмен был признан лучшим боксером турнира.

Как Приходько попал в плен

Боксер Андрей Приходько рассказал, что пошел служить после возникшего недопонимания с тренером. По его словам, чтобы построить карьеру, на Украине необходимо в обязательном порядке предоставить военный билет.

Приходько сообщил, что в плен к российским военным он попал на артемовском направлении, когда вместе с сослуживцами пошел в наступление из населенного пункта Часов Яр.

Он также рассказал, что командир отделения, в котором он служил, был сразу убит. «Мы начали откат, ушли в сторону от позиций, так как открытая местность. Мы просидели в кустах ночь, и по итогу ранили нашего медика боевого. Просидели ночь под обстрелами, под перестрелками и в следующее утро мы выдвинулись к эвакуационной группе», — сообщил Приходько.

Позднее бойцы «Кракена» в очередной раз вышли на позиции российских военнослужащих: «Мы пошли прямо и уперлись в позиции ваших ребят. В итоге получился бой, я шел в конце, не получилось у меня стрелять, меня ранили и я начал катиться в яму. По итогу я знаю, что у нас трое — 200 (убитые. — NEWS.ru) на том месте, где меня взяли в плен, один — 300-й (раненый. — NEWS.ru.), но он вышел. Где остальные пацаны, я не в курсе», — рассказал боксер.

Кто из украинских звезд пошел на фронт

Как сообщали СМИ, команда бывших украинских биатлонисток участвует в активных боевых действиях на херсонском направлении, о чем свидетельствовали данные радиоперехвата переговоров противника. Чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по биатлону Анастасия Меркушина приняла решение уйти служить в Госпогранслужбу Украины. Известно, что в ряды Нацгвардии вступила чемпионка юношеских Олимпийских игр по биатлону, 22-летняя Кристина Дмитренко.

27 февраля 2022 года бывший чемпион мира в полулегком и втором полулегком весе по версии WBO, легком весе по версиям WBA, WBO и The Ring Василий Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны в городе Белгород-Днестровский Одесской области. Однако спортсмен покинул Украину в августе того же года ради боя в США.

Фото: Alejandro Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press Василий Ломаченко

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик также вступил в ряды территориальной обороны Киева, однако спустя месяц покинул их, чтобы провести матч-реванш с англичанином Энтони Джошуа.

Участие в военном конфликте приняли олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, футболисты Артем Федецкий (бывший защитник сборной Украины, «Днепра», «Шахтера» и других клубов), Александр Алиев и Виталий Мандзюк (оба представляют киевское «Динамо»). Юрий Вернидуб, тренировавший молдавский «Шериф», вернулся на Украину после начала спецоперации. По данным СМИ, он служил в артиллерии «где-то на юге Украины».

В ВСУ служит капитан национальной сборной Украины по карате Станислав Горун, биатлонист-олимпиец Дмитрий Подручный присоединился к Национальной гвардии Украины.

Украинские артисты тоже регулярно появляются на фронте. Так, лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк вступил в тероборону. Во время боевых действий музыкант получил осколочное ранение в результате минометного обстрела, однако вскоре вернулся на фронт.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Коля Серга

Ведущий «Орла и Решки», певец и поэт Коля Серга в первые дни проведения спецоперации отправился на фронт и стал снайпером ВСУ.

В начале СВО лидер группы «Антитіла» Тарас Тополя отправился на передовую, чтобы служить парамедиком. Украинский манекенщик Назар Грабар и актер Алексей Тритенко также вступили в ряды в ВСУ.

Кто из российских спортсменов принимает участие в СВО

Российские спортсмены также сражаются в зоне СВО. Одним из первых о своем участии в спецоперации объявил российский боец, чемпион Европы и мира Владимир Минеев. Служивший в ВДВ, он получил повестку в сентябре и подписал контракт с Вооруженными силами России. О приостановке карьеры ради участия в специальной операции на Украине Минеев рассказал в начале декабря прошлого года.

24-летний Равиль Коробов из Тобольска получил повестку, в сентябре прошлого года прошел медицинскую комиссию и отправился служить в Донецк. В активе борца девять побед в ММА.

Фото: Figure skating Russia Federation/Global Look Press Владислав Тарасенко

Супруг олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, бывший фигурист Владислав Тарасенко был мобилизован осенью прошлого года. Он прошел подготовку на подмосковном полигоне в Алабино, где освоил специализацию гранатометчика. Позднее фигурист отправился на передовую в Запорожье. В зоне СВО Тарасенко находился почти восемь месяцев. Буквально на днях спортсмен приехал в отпуск.

Боец ММА, детский тренер Илья Бочков провел в зоне боевых действий около месяца. Он был вынужден вернуться из-за полученного ранения. «Я не чувствовал уверенности, но знал, что, если у меня будет поставлена задача, я ее пойду выполнять. Так и получилось. Мне сказали идти вперёд, идёшь и делаешь. Я там недолго пробыл и меня эвакуировали. Снарядом прилетело», — рассказывал мужчина. После возвращения Бочкова наградили медалью «За отвагу».

Чемпион Европы, чемпион Кубка мира по карате-кекусинкай Виктор Горн также отправился в зону СВО. Буквально накануне отъезда он дал интервью, в котором коротко аргументировал своё решение: «Я отсиживаться не буду! Я — мужчина».

Кто из российских музыкантов, актеров, депутатов участвует в боевых действиях

В ряды добровольцев записался экс-музыкант рок-группы «Аквариум» 60-летний скрипач Андрей Решетин.

Осетинский актер Сослан Фидаров тоже стал ополченцем. В свое время он снялся в фильме Федора Бондарчука «9 рота» в роли рядового Бекбулатова по прозвищу «Пиночет». Его боевого товарища — младшего сержанта Лютаева по кличке «Лютый» — в ленте сыграл Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

57-летний артист Михаил Мамаев также уехал в зону СВО — он сообщил об этом на своей странице в соцсетях, опубликовав фото на фоне военной техники. Актер сыграл в картине режиссера Светланы Дружининой «Виват, гардемарины!» Никиту Оленева.

Звезда сериалов «Смерш» 32-летний Эдуард Захарук отправился добровольцем на СВО и уже успел дослужиться до командира боевой машины. Он артиллерист с позывным Артист.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Андрей Решетин

Актер труппы МХАТа имени Горького Павел Устинов получил повестку и отправился в военкомат. «Если война придет в наш дом, будет поздно. За нами стоят семьи, жены, родители, дети, которые могут оказаться в опасности, если бездействовать. Тем более я бы не простил себя, если бы остался в стороне, когда моего брата призвали», — так заявил артист.

Звезда сериала «След» Георгий Тесля-Герасимов сначала работал на передовой в качестве военного корреспондента, а потом ушел добровольцем в зону СВО и сейчас сражается в составе армии ДНР.

«Так получилось, что я здесь, вот и всё. Я же сказал, что папа у меня офицер, дядя тоже офицер — военный летчик, он, кстати, сейчас здесь работает. Брат двоюродный летает», — рассказывал он в интервью NEWS.ru.

Тесля-Герасимов признавался, что его главная мечта — «чтоб не бомбили, не обстреливали Донецк». «Сегодня это моя главная мечта. С момента, когда я сюда приехал, ничего не изменилось — продолжают бомбить, гибнут дети и старики. Это для меня личная боль, хотя я и не рожден в Донбассе. Но понимаю, что это наши люди и наша земля», — говорил актер.

Одним из самых известных российских добровольцев стал депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов. В сентябре 2022 года он объяснил, что отправляется в Донбасс в рамках частичной мобилизации. Он заявил, что делает это по собственным убеждениям и хочет быть примером для своих детей, каким являлся для него отец, который был военнослужащим. По мнению депутата, «именно сейчас настал тот момент, когда нужно показать свою готовность встать на защиту Родины».

Милонов заявил, что вступил в ряды артиллеристов, чтобы защищать Донбасс. Позже он объяснил: в Донбассе совмещает функции военного и депутата — парламентарий, в частности, доставляет в регион продуктовые наборы. В июне 2023 года сообщалось, что Милонов, находясь в зоне СВО, получил травму — разрыв ахиллового сухожилия.

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