Под Тулой мужчине не дали спеть в караоке песни «Порнофильмов» и «Бумбокса»

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В городе Новомосковске Тульской области местный житель не смог отдохнуть в караоке-баре из-за того, что его любимая группа, чью песню он хотел спеть, находится в стоп-листе заведения, сообщает Telegram-канал Baza. Мужчина попросил у диджея заведения Milky поставить ему песню группы «Порнофильмы» — «Я так соскучился». Но работник пульта отказал гостю, пояснив, что две недели назад получил от хозяин заведения список запрещенных артистов, где в том числе оказались упомянутый коллектив.

Чтобы определиться с выбором другой композиции, посетителю дали ознакомиться с полным списком ограничений. В стоп-листе также оказались «Би-2», Манижа, Little Big, ДДТ, «Каста», «Ногу Свело», Валерий Меладзе, Монеточка (внесена Минюстом в реестр иноагентов), «Аквариум» и многие другие исполнители, ранее высказавшиеся против проведения СВО.

Когда гость попросил поставить ему песню украинской группы «Бумбокс», администратор заведения отказала. В тексте композиции она увидела строчку «Прям из Крыма по Днепру бы подтянул Карадаг».

В ноябре депутат Госдумы Денис Майданов заявил, что отечественные артисты, признанные Минюстом РФ иностранными агентами и критикующие специальную военную операцию на Украине, должны быть «полностью отключены от российского информационного поля». По его мнению, творчество таких исполнителей должно быть стерто со всех платформ, а сами они не должны упоминаться СМИ.