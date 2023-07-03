В Госдуме прокомментировали осквернение военного кладбища во Владивостоке Депутат Журавлев предложил отправить к линии фронта вандалов, осквернивших могилы участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вандалов, осквернивших могилы участников СВО во Владивостоке, следует отправить на исправительные работы поближе к линии фронта, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он уточнил, что речь идет о добровольческом батальоне, где обвиняемые будут «на хозяйстве», так как на передовой от них не будет пользы.

Сейчас российский уголовный кодекс предполагает за вандализм на кладбищах штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы до 12 месяцев. Но раз уж речь идет об осквернении могил участников военной спецоперации, то и отношение к этим сволочам должно быть специальное. Чтобы исправлялись, не подметая дворы в мирном родном Владивостоке, а от бывали это наказание где-то поближе к линии фронта, — сказал Журавлев.

Журавлев добавил, что в новых российских регионах тоже не хватает рабочих рук для восстановления. По мнению депутата, такая мера заставит обвиняемых «максимально прочувствовать атмосферу», чтобы повторение преступления «даже в дурные головы больше никогда не приходило».

Ранее стало известно, что вандалы срезали флаги России и ЧВК «Вагнер» на могилах участников специальной военной операции на Морском кладбище во Владивостоке.