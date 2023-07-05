ВС России ударили по позициям «Кракена» и «Грузинского легиона» Минобороны: ВС России ударили по позициям «Кракена» и «Грузинского легиона»

Фото: МО РФ

Бойцы группировки российских войск «Юг» нанесли ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальонов «Кракен» и «Грузинский легион», передает ТАСС со ссылкой на главу пресс-центра «Юга» Вадима Астафьева. По его словам, удары наносились на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.

Авиацией «Южной» группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, — сказал он.

По наемникам из «Грузинского легиона», находившимся в районе Константиновки, удары наносились из артиллерии, подчеркнул он.

Астафьев добавил, что в ходе контрбатарейной стрельбы была также уничтожена техника противника: самоходки «Акация» в Николаевке и 2С7 «Пион» в районе Маркова, пушка «Мста-Б» в поселке Острое и 120-миллиметровый миномет вблизи Старомихайловки.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили группу украинских диверсантов вблизи населенного пункта Марфополь в Запорожской области. По его словам, за сутки на Запорожском направлении ВСУ потеряли около 190 военных и 19 единиц техники, включая два танка.