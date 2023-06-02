Милонов травмировал ногу в зоне спецоперации Милонов повредил ахиллово сухожилие в зоне спецоперации

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Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, который находится сейчас в зоне специальной военной операции, рассказал РИА Новости, что получил травму. По словам парламентария, он повредил ахиллово сухожилие.

Ну, это ерунда, поднадорвал ахилл чуть-чуть, нормально все, — сказал Милонов.

В сентябре 2022 года депутат рассказал, что отправляется в Донбасс в рамках частичной мобилизации по собственным убеждениям. Он заявил, что хочет быть примером для своих детей, каким являлся для него отец, который был военнослужащим. По словам депутата, именно сейчас настал тот момент, когда нужно показать свою готовность встать на защиту Родины.

Милонов также заявил, что вступил в ряды артиллеристов, чтобы защищать Донбасс, из-за собственных убеждений. Позже он объяснил, что в Донбассе совмещает функции военного и депутата — парламентарий он, в частности, доставляет в регион продуктовые наборы.

В апреле 2023 года Милонов оказался в Санкт-Петербурге, где ворвался в вейп-шоп и начал ругаться с продавцами, а также угрожал им диареей.