Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев отправился зону СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Минеев

Российский боец смешанного стиля, чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев находится в зоне СВО. Об этом в интервью Metaratings.com рассказал президент лиги Камил Гаджиев. 32-летний спортсмен сообщил, что в скором времени приедет в столицу и поделится подробностями прохождения службы.

Неделю назад он мне звонил из Донецка и сказал, что будет в Москве на следующей неделе и расскажет о деталях службы. Сказал, что в феврале и марте на него в плане боев точно нельзя рассчитывать в связи с военными действиями, — заявил Гаджиев.

В сентябре Минеев рассказывал, что получил повестку в военкомат. Позже он заявил, что его берут в разведку, но до конца 2022 года оставался дома. 3 января стало известно, что Минеев отправится в зону СВО добровольцем. Эту информацию в интервью NEWS.ru подтвердил Камил Гаджиев.

Свой последний на данный момент бой Минеев проводил в ноябре 2022 года — по правилам кикбоксинга победил бразильца Фернандо Родригеса. В смешанных единоборствах в активе бойца 16 побед, одно поражение и одна ничья.