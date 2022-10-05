Милонов рассказал, чем занимается в Донбассе Милонов заявил, что в Донбассе выполняет обязанности военного и депутата

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в Донбассе совмещает функции военного и депутата, сообщает РИА Новости. По его словам, как парламентарий он, в частности, доставляет в регион продуктовые наборы.

Не слишком обычная служба. Часть обязанностей выполняю по военной составляющей, часть — по гуманитарной. По депутатской, будем так говорить. Люди видят, что я депутат, и без этого никак, <…> выполняю и депутатские обязанности. Сейчас приехал, и мне коллеги из Челябинска, губернатор попросил передать помощь с оказией. Привез продуктовые наборы ко Дню учителя, — сообщил Милонов.

Ранее депутат рассказал, что отправляется в Донбасс в рамках частичной мобилизации по собственным убеждениям. Он заявил, что хочет быть примером для своих детей, каким являлся для него отец, который был военнослужащим. По его словам, именно сейчас настал тот момент, когда нужно показать свою готовность встать на защиту Родины.

До этого Милонов рассказал, что принимает участие в боевых действиях, пользуясь своим старым позывным «Густав», который он получил еще в 2014 году. Он подчеркнул, что является добровольцем, а не кадровым военным, и получил разрешение руководства на участие в мероприятии.