Опубликовано фото Милонова рядом с противотанковым орудием в Донбассе Опубликовано фото Милонова на фоне 100-мм противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» в Донбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

В Сети появилось фото зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова на фоне 100-мм противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» в Донбассе. Снимок парламентария опубликовали в Telegram-канале «Военный осведомитель». Милонов, как указали в источнике, получил позывной Густав.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, а теперь старший сержант-наводчик противотанковой артиллерийской батареи с позывным Густав, возле своего 100-мм противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» на Донбассе, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Милонов, попросивший отправить его в зону спецоперации, прибыл в Донбасс. Он занимается общегражданскими и гуманитарными вопросами, взаимодействует с властями и местными жителями.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что четверо депутатов Госдумы от партии попросили отправить их в зону спецоперации. В их числе глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, Милонов и замглавы комитета по экономической политике Сергей Сокол.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин призвал депутатов, соответствующих требованиям частичной мобилизации, принять участие в военной операции. Он отметил, что «брони», освобождающей парламентариев от мобилизации, не существует.