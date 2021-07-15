«Животное и нелюдь, захлебнись»: Роман Мальков оскорбил бывшую жену

Муж российской актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков в социальных сетях отреагировал на прямой эфир экс-супруги Светланы Мальковой с Аланой Мамаевой — бывшей женой футболиста Павла Мамаева. Бизнесмен назвал некогда возлюбленную «гнусным животным, нелюдем» и пожелал «захлебнуться своей славой». Скриншот поста опубликовала в сторис своего аккаунта в Instagram Светлана Малькова.

Да, когда же ты (Светлана Малькова. — NEWS.ru), гнусное животное, отстанешь от нас?! Тебе мало 27 тысяч евро, оставленных мною? Захлебнись своей славой, нелюдь бесчеловечный. Никакая Мамаева тебе не поможет. Есть два типа людей: нищеброды, которые подписаны на тебя, и те люди, которые молчат. Просто убирайтесь из нашей жизни и даже не смейте произносить имя моей законной жены, — написал Роман Мальков.

Накануне Макеева рассказала новые подробности противостояния с бывшей супругой её нынешнего мужа Романа Светланой Мальковой. Артистка выяснила, что женщина общается в Сети с её бывшим ухажёром. Макеева переписывалась с ним больше двух лет назад и уверена, что мужчина затаил на неё обиду. Это произошло потому, что звезда отказалась от него, несмотря на ухаживания.

Макеева убеждена, что через общение со Светланой бывший ухажёр хочет отомстить ей. У виртуального ухажёра есть криминальное прошлое, он находится в международном розыске. Артистка считает, что против неё плетут заговор. До этого артистка за кулисами телешоу «Прямой эфир» подралась с бывшей женой своего нового супруга Светланой Мальковой.

Ранее сообщалось, что скандал между брошенной матерью четверых детей Светланой Мальковой и российской актрисой Анастасией Макеевой не утихает. Накануне Малькова выложила в сторис личной страницы в соцсети Instagram старую переписку с соперницей — в СМС артистка оскорбляет женщину и указывает на её недостатки и что она «вся ядом исходит».