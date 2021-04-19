Водянова назвала свою настоящую фамилию на шоу Урганта

https://static.news.ru/photo/ff4d40fa-a198-11eb-a060-96000091f725_660.jpg Фото: natasupernova/instagram.com

Наталья Водянова назвала, как правильно звучит её фамилия в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Оказывается, правильно произносится фамилия модели с ударением на третий слог: ВодянОва.

По словам Натальи, во всём мире её фамилию произносят правильно и только в России почему-то коверкают.

Я родилась ВодянОвой, а когда стала моделью, в России меня все время называли ВодЯновой. Я боролась с этим два года, а потом один умный человек с телевидения мне просто сказал: «ВодЯнова звучит круче. Звучит как „звезда“, ВодянОва — не звучит», — призналась модель.

Также Наталье очень не нравится, когда малознакомые люди обращаются к ней с уменьшительно-ласкательным именем — Наташа. Она предпочитает полное обращение — Наталья.

Как сообщалось ранее, бизнесмен Антуан Арно выложил в социальной сети фото со свадьбы с моделью Натальей Водяновой. Торжественное событие состоялось в конце 2020 года.