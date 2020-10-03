В соцсетях не узнали располневшего Игоря Николаева

https://static.news.ru/photo/77e5ae3c-061f-11eb-a50c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поклонники Игоря Николаева не узнали располневшего музыканта. Фотографию с ним опубликовал певец Дима Билан после эфира на «Новом Радио», гостями которого стали музыканты.

Это не он! Как Николаев поправился во время карантина! — комментируют снимок Билана подписчики.

60-летнего Игоря Николаева и правда сложно признать на этих кадрах, отмечает KP.RU. В своём Instagram артист выглядит стройней. Поэтому поклонники музыканта предположили, что в свой аккаунт он выкладывает «отфотошопленные» фото.

Ранее светский журналист Феликс Грозданов выложил в Instagram фото 71-летней телеведущей Регины Дубовицкой. Снимок вызвал бурную реакцию подписчиков. Они отказываются верить, что в кадре действительно прославленная ведущая «Аншлага». В кадре Дубовицкая выглядит сильно похудевшей, поэтому пользователи даже забеспокоились, не заболела ли она, писал NEWS.ru.