В соцсетях не узнали располневшего Игоря Николаева

Поклонники Игоря Николаева не узнали располневшего музыканта. Фотографию с ним опубликовал певец Дима Билан после эфира на «Новом Радио», гостями которого стали музыканты.
Это не он! Как Николаев поправился во время карантина! — комментируют снимок Билана подписчики.
60-летнего Игоря Николаева и правда сложно признать на этих кадрах,
Ранее светский журналист Феликс Грозданов выложил в Instagram фото 71-летней телеведущей Регины Дубовицкой. Снимок вызвал бурную реакцию подписчиков. Они отказываются верить, что в кадре действительно прославленная ведущая «Аншлага». В кадре Дубовицкая выглядит сильно похудевшей, поэтому пользователи даже забеспокоились, не заболела ли она, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен