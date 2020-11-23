Семенович призналась, что заморозила яйцеклетки и собирается стать матерью

https://static.news.ru/photo/87354c6c-2e06-11eb-b8ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица, бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала, что созрела для материнства к 40 годам и решила заморозить свои яйцеклетки на будущее.

Артистка рассказала, что раньше ей было не до материнства: сначала она занималась спортом, после выступала в составе «Блестящих» и, наконец, участвовала в телешоу.

После «Блестящих» я в каком-то загнанном состоянии попала сразу на «Ледниковый», прошла шесть сезонов. Когда было рожать? А потом что бы я дала ребёнку? Я теперь знаю, как с ним общаться, читаю книги. Я себя готовлю! Не просто как ошарашенная родила и на бабушку бросила, — заявила Семенович в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Семенович призналась, что пока у неё нет на примете человека, с которым она собирается завести детей, но артистка не сомневается, что такой мужчина появится в её жизни. Рожать женщина планирует сама, так как у неё нет проблем со здоровьем, однако, если не сложится, готова воспользоваться услугами суррогатной матери.

Я бы, конечно, хотела двоих детей успеть родить. Но если так сложится в жизни, что не смогу, то да, это будет суррогатное материнство, — согласилась она.

Семенович рассказала также, что, помимо рождения собственных детей, мечтает стать матерью для малыша, лишённого родительской заботы.

Ещё у меня до сих пор остается мечта: когда уже рожу сама, и у меня будет достаток, хочу взять ребёнка из детдома. Хоть одну душу выручить, — поделилась планами певица.

По словам артистки, она уже заморозила яйцеклетки и планирует сделать это «важное дело» ещё раз после Нового года.

Как писал NEWS.ru, младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин в Instagram выложил видео, на котором его супруга Лиана держит в руках воздушный шар, с помощью которого звёзды решили раскрыть пол ребёнка.